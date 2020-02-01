準副總統賴清德侄兒、基市議員童子瑋透過服務處準任贈500個口罩贈給警方執勤。（許家寧翻攝）

員警戴口罩防疫，基隆的商業通路每天口罩約11萬個，部分藥妝店仍有口罩，民眾勿恐慌搶購。（許家寧翻攝）

武漢肺炎疫情引發口罩慌，基隆出現搶購亂象，有婦人霸占口罩販賣機台狂買，更有業者違法將口罩放在娃娃機趁機撈一筆，被市府稽查下架；關心警方口罩不夠用，準副總統賴清德侄兒、市議員童子瑋一口氣捐出500個防疫口罩，讓警方直呼「揪甘心的禮物」。

新型冠狀病毒疫情持續升溫，政府每天透過超商通路，在基隆市217間超商每間各鋪貨500個口罩，共計10萬8500個，另藥局、藥妝店共鋪貨1萬個，近11萬個口罩，但超商一早剛補完貨被民眾「秒殺」，還有人跑好幾間都買不到，抱怨連連。

有超商店員指出，政策雖限制每人限購3片，可能是預期心理，上班日搶購的人多年紀較大，經常排隊買完後再重排，造成沒空排隊的上班族根本買不到，他有聽說基隆有店員看到買較多的「熟面孔」，會先假裝沒貨，把口罩留給更多需要的人。

憂心第一線執勤與協助防疫的警察，口罩可能不夠用，基隆市議員童子瑋31日派服務處執行長駱智仁，攜帶10盒共500片大陸製醫用口罩贈送給基隆市第一分局，提供警方安全衛生執勤環境，為員警勤務安全助攻，讓警察讚揪甘心。

基隆市一警分局長婁子才表示，防疫作戰，你我一起！感謝童子瑋議員慷慨捐贈防疫口罩外，並提醒員警，肺炎疫情當前，員警執勤時有咳嗽應戴口罩，多用肥皂勤洗手，有身體不適立即就醫，員警有健康的身體，才能提供民眾更好的服務。

(中時 )