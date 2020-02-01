日防夜防，家賊難防，白襪隊近日爆出2名自家員工透過中介人，在網路上私賣超過3萬張門票，以獲取近百萬美元的收入，3人都遭FBI起訴。

根據《芝加哥太陽時報》報導，2名在白襪票務組工作的前員工科斯特洛（James Costello）與奧尼爾（William O'Neil）在球團不知情的情況下，於2016年至2019年間，用球團員工身分弄到3萬4876張門票，甚至盜用其他員工的ID編號，以拿到大量免費門票和折扣票，而且原本只有科斯特洛在做這件事，他在2017年招聘了奧尼爾到白襪，來幫他拿到更多票。

科斯特洛和奧尼爾在拿到票後，轉手給了布魯斯·李（Bruce Lee），以換取不指定金額的現金，布魯斯·李則在美國球票交易網站「StubHub」上出售，2016年賣出6323張票、2017年賣出1萬7408張票、2018年賣出1萬1115張票、2019年賣出30張票，總計非法賣出超過3萬張，獲利86萬8369美元，折合台幣約2600萬。

根據起訴書表示，白襪內部在2018年就向FBI檢舉布魯斯·李，就是因為球團的數據分析團隊認為他所賣的白襪票券超過其他賣家太多，且其中有96%的門票是贈券，是給球員的家人、朋友，或是青年團體、贊助商，為非販賣票券，因此白襪高層才意識到球團中有「內賊」。

最後科斯特洛被控1項電匯欺詐，而另一名員工奧尼爾則被控向FBI撒謊作出假供詞，而布魯斯·李則被控11項電匯欺詐及2項洗錢罪。

(中時 )