大陸武漢地區封城，導致300多名台商及陸配滯留大陸無法返台，不僅讓台灣的親友擔憂，同時也面臨了生活、學業的困境，台灣武漢市同鄉會理事長陳光陸、祕書長汪思齊及台灣恩施同鄉會理事長劉應興2日上午在台北市議員王鴻薇協助下舉行記者會，呼籲政府儘速啟用直航包機，將滯留武漢的台商及陸配運返回台。

武漢肺炎已升高成為國際公衛緊急事件，造成全球人心惶惶，目前滯留在湖北及武漢地區的300多位台商及返鄉陸配不僅人人自危，也造成台灣親友生活面臨問題。

陳光陸表示，過年後每天都有許多滯留在武漢的台商打電話向他求援，他們雖然在防疫做得還不錯，但因為不能返台衍伸許多問題，加上回家之日遙遙無期，讓台商就像生活在是深不見底的無底洞裡，內心充滿恐懼。台商們希望政府能夠比照美國、加拿大、日本模式啟動專機，讓滯留武漢的台商陸配能夠早日返台。

汪思齊指出，有不少陸配過年返鄉，卻沒料到一去卻無歸期，家中經濟壓力無法解決；另有部分陸配患有慢性病的台灣親人，也急需照料；部分隨著父母返陸的在學學子，面臨到無法註冊上學的困境，甚至還有學生仍滯留大陸，恐怕無法返台參加繁星計畫考試，學業恐會因此改變。

汪思齊也透過視訊與滯留大陸的台商通話，這些台商也一致表示，願意完全配合隔離計畫，只希望政府能夠趕快協助讓他們回家。

劉應興說，恩施距離武漢雖有540多公里，但也有多位陸配滯留當地，由於恩施相當偏遠，她們都困在家裡，物資缺乏連口罩都沒有，天天都打電話向他求救，希望政府能夠透過管道幫助他們。

王鴻薇表示，所有滯留武漢的台商、陸配面臨了家庭、經濟、生活上的問題，他們都想趕快回家，只要能夠返台，政府的政策他們都會完全配合，雖然目前兩岸政治狀況並不好，但防疫應該超乎所有政治問題、超越所有的對立，況且以往兩岸已有許多包機的經驗，並非創舉，呼籲政府早日以包機方式將滯留武漢的300多位台商、陸配接回台灣。

(中時 )