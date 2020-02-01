武漢肺炎疫情延燒，民眾人人自危，口罩成為出門必備品，有些人則取消非必要行程，選擇待在家裡，台灣高鐵公司及交通部台鐵局今宣布，2月5日前購買的團體車票，退票免收手續費。

高鐵公司表示，為因應2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情影響，同時配合政府政策，降低疫情對旅行業損失，即日起凡於2月5日（含）前購買且乘車日為2月29日以前的團體票、海外乘車券、海外周遊券等，提供退票免收手續費服務。

台鐵局則說，凡2月5日（含）前購買且乘車日為1月23日以後的團體票及專車票，開車前60分鐘退票免收退票手續費，符合上述資格並已完成退票者，1年內亦可持退票手續費證明至台鐵局各車站窗口辦理退款。

另2月6日起購買團體票及申請專車並繳付預約金者，退票仍依臺鐵局退票規定辦理，建請欲購買團體票及申請專車旅客審慎評估相關行程。

台鐵強調，已要求第一線服務員工須戴口罩，存貨有3至5天的備用量，並向中央疫情指揮中心提報未來2周的需求，未來2天會開始陸續配送所需備用用量。

(中時 )