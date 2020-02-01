高雄市長韓國瑜今早赴鳳山北極殿參拜，祈求武漢疫情平安度過。（柯宗緯攝）

群眾有秩序的排隊，等待市長前來。（柯宗緯攝）

支持者高舉牌子為高雄市長韓國瑜打氣。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（1）日早上參拜鳳山北極殿，雖然不親自發紅包，但仍有大批支持者頂著艷陽排隊等候。韓國瑜致詞時提及，這次過年整個武漢疫情，讓大家心裡面彷彿壓了很沉重的鉛塊，但他要市民放心，市府面對疫情絕不鬆懈，各局處動起來，也希望玄天上帝保佑疫情平安順利度過。

韓國瑜今天表訂11點到場，但小小遲到3分鐘才抵達，他事後向民眾解釋，不好意思晚到10分鐘，因為剛才慈善總會活動耽誤，而民眾也直說「沒關係」，可以諒解市長行程繁忙。

韓國瑜戴上口罩，以拱手取代握手，向在場民眾一一致意。他參拜後向致詞表示，這次過年以後，整個武漢疫情讓大家心裡面壓了很沉重的鉛塊，整個過年心理上受到很大影響，他跟大家報告

所有局處動起來，防疫會議召開3次，即將開第四次，所有的需求跟中央反映了，請市民放心。

韓國瑜表示，因為「金芭黎案件」使得防疫工作提升為一級，高市是全台唯一一級防護，2月11日即將開學，小朋友也要上學了，市府該做的都會努力，呼籲鄉親多洗手、戴口罩，盡量減少大型群眾場合，吃的東西煮熟超過攝氏60度，生冷食物盡量少吃，而市府要做的工作一步都不會放鬆。

今天現場約有上百名支持者到場，其中也有不少鋼鐵韓粉，穿著競選總統時的夾克、T-Shirt，像是網紅高鈞鈞也特別開臉書直播，與網友分享第一時間現場狀況，群眾不停高喊「市長加油」，還有人製作加油牌子「幸福高雄，市民挺市長」送暖。

(中時 )