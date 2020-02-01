在網路化名「宋中積」的徐姓男子，在臉書社團人數高達11萬多人《員林人大人事》公然張貼口罩相關防疫的不實訊息。（盧金足攝）

警方呼籲，民眾在防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情不實資訊，或者惡意傳播詆毀他人名譽之訊息，警方將依法速查嚴辦。（盧金足攝）

找到了！警方查獲男子涉嫌散布民進黨收購口罩獲暴利不實訊息。

警政署刑事警察局1日宣布查獲網路化名「宋中積」的徐姓男子，在臉書社團人數高達11萬多人《員林人大人事》公然張貼「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民政黨政府公司統購後，批給超商4-5元，…一天賺1500萬×30＝45億，災難財最好最容易賺…」等不實訊息，通知徐男到案說明，徐男否認為撰稿者，表示只是轉貼，警詢後依加重妨害名譽罪的罪責函送板橋地檢署偵辦，並將持續追查其他散布者真實身分。

警政署刑事警察局與彰化縣警察局1月31日接獲民進黨報案，指稱臉書公開社團《員林大小事》遭人公然張貼「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民進政府公司統購後，批給超商4-5元，一天賺1500萬×30＝45億，災難財最好最容易賺…」等不實訊息，民進黨也已針對詆毀名譽涉嫌刑法妨害名譽罪提告。

刑事警察局偵查第六大隊（第二隊）隊長徐名谷表示，與彰化縣警察局受理報案後，立即進行偵辦，警方調閱相關資料進行分析，發現徐姓男子涉嫌於臉書公開張貼該則不實訊息，1月31日下午5時許，會同桃園市警察局通知徐男子到案說明案情後，依刑法妨害名譽罪移請管轄地方檢察署偵辦。

警方調查，徐姓男子為一般上班族，聲稱是因為不滿買不到口罩，心中積怨才轉貼該則不實訊息，警方也在部分挺韓的臉書社團，發現有網友轉貼，正進一步追查。

徐名谷指出，貼文的網站「員林人大小事」是公開論壇，徐姓男子1月30日上午轉貼文章，警方在1月31日下午查獲，民眾利用電視或者是通訊軟體、網際網路方式進行謠言傳播，依加重沙嫌妨害名譽罪嫌，可處兩年以下有期徒刑，必須還要再加重二分之一罪責。

警方表示，徐姓男子沒有經過查證，任意散播影響到他人的名譽，觸法惹禍上身，正持續追查其他在臉書等網路平台張貼不實訊息者，因徐姓男子供稱是轉貼訊息，不是撰寫發文的人，警方還在循線追查發文者。

警方呼籲，民眾在大陸武漢肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情之不實資訊，或者惡意傳播詆毀他人名譽之訊息，警方將依法速查嚴辦；另也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，提供最新的防疫資訊。

此外，民眾也可加入「美玉姨」、「My Go Pen」等LINE查證平台，以查證訊息真假，全民一體共同防禦疫情，杜絕假訊息。

(中時 )