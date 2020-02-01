央視新聞頻道昨晚連線湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強，談疫情問題。馬國強表示，如果能早一點採取措施，結果可能會更好，對全國各地的影響要小；由於工作沒有做好，沒有做得當機立斷，導致疫情輸出到了國內外，他感到內疚、愧疚、自責。

央視新聞頻道《新聞1＋1》主持人白岩松馬國強，馬國強稱，武漢市去年最初發現幾名患者後引起警覺，衛計部門開始上報，至12月30日、31日在多家醫院也發現了類似患者，於是將病情上報國家衛健委，國家衛健委此後派出指導組、專家組指導武漢工作；此後，1月12日、13日，隨著病例增加，特別是泰國發現病例，武漢方面採取機場測溫、高鐵站測溫的措施；此後，20日國務院總理李克強召開常委會把這類新型肺炎界定為乙類傳染病。

馬國強稱，如果能早一點採取措施，效果可能會更好：「比如說在12、13號，測溫的那天，是否可以採取像23號採取的控制飛機、高鐵、汽車、輪渡出行。那時如果採取措施，可能疫情會有所緩解，不至於像現在這樣一種狀況。」

馬國強說，「我現在是一種內疚、愧疚、自責的心態，如果早採取嚴厲的管控措施，結果會比現在好，對全國各地的影響要小，也會讓黨中央、國務院少操心」。第二個心態是緊張。我從來沒有遇到過如此重大的挑戰，一方面要做防控，一方面要做救治，同時還要保障市民的正常生活及城市的正常運轉。「這樣的心態由於我們工作沒有做好，沒有做得當機立斷，導致這個疫情輸出到了國外、輸出到了國內，所以我說這是一個心情」。

白岩松亦在節目中提及近日陷入爭議的武漢慈善機構問題：武漢慈善機構是否可以通過新聞發佈會等方式，回應關切、接受監督並倒逼自己能力的提升？馬國強稱，已經責成武漢的慈善機構，每三天發佈接受捐贈的情況，捐贈物品使用的去向，在網路上要公佈接受了什麼地方的物資，分配到什麼地方，廣泛接受社會的監督。

(中時 )