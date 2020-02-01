武漢肺炎疫情在港持續，香港衞生防護中心昨晚（1月31日）公布第13名確診者。患者為一名居於黃埔花園十一期1 座的39歲男子，過年前乘搭高鐵到武漢探親，昨日開始發燒，並到伊利沙伯醫院求醫及入院接受隔離治療。

(中時 )