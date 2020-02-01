武漢肺炎 香港出現第13名確診者 12:092020/02/01 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢華南海鮮市場。(翻攝網路) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情在港持續，香港衞生防護中心昨晚（1月31日）公布第13名確診者。患者為一名居於黃埔花園十一期1 座的39歲男子，過年前乘搭高鐵到武漢探親，昨日開始發燒，並到伊利沙伯醫院求醫及入院接受隔離治療。 (中時 ) #武漢 #香港 #肺炎 #伊利沙伯醫院 #發燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》武漢肺炎全球升溫 撼動投資市場 美股重挫453點 05:502020/01/28 財經 2020武漢風暴》過四天才認錯！世衛將武漢肺炎改列全球高風險 08:122020/01/28 國際 2020武漢風暴》日將武漢肺炎列指定感染症 不分國籍公費治療 11:472020/01/28 國際 俄為何沒傳出武漢肺炎？網揭2關鍵 14:542020/01/28 日常 打卡武漢市場帶好料回台 警遭肉搜 16:092020/01/28 時事 肺炎大爆發 蘋果追加10％訂單GG了 16:552020/01/28 財經 武漢肺炎加上流感肆虐2020 她早在月初就預言！ 17:122020/01/28 娛樂 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 武漢妹被分手 男友：不想為愛丟命 19:202020/01/31 日常 兩岸熱門新聞 武漢歐遊團廣州落地 台灣導遊確診感染 - 兩岸 - 旺報 武漢市委書記馬國強：我現在是一種內疚、愧疚、自責的心態 - 兩岸 陸女發燒上郵輪7000旅客禁下船！台灣苦主現身哀號：羅馬行泡湯了 - 兩岸 武漢肺炎 香港出現第13名確診者 - 兩岸 火神山醫院亮燈了！2／3起正式收治病患 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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