中橫公路臨37便道管制站昨日發生連續車禍，28歲林姓駕駛先是追撞前方2輛車，又撞擊對向3輛車，導致多名乘客輕微擦傷，所幸送醫後皆無大礙，林男肇事後竟加速逃逸，所幸谷關派出所接獲通報和及時將他攔下，並在其身上發現K他命毒品，將他毒品等罪嫌移送法辦。

昨日下午4時許，林男駕駛小客車從谷關往梨山方向行經，卻在行經和平區中橫公路臨37便道9公里至16.6公里，連續追撞同向2台車，又衝到對向與3台車發生擦撞，5車撞在一起，還有人因此受傷送醫，林男自知闖禍，卻沒有停下查看，反而加速往德基方向逃逸。

谷關派出所接獲通報，晚間6時許在肇事地點附近查獲林男，發現他精神恍惚，身上和車內還有明顯毒品氣味，林男也坦承自己在等待過管制站時「太無聊」，竟在車內吸食K他命，肇事後已將毒品和器具丟棄。但警方仍在他腰間暗袋起獲毒品，尿液初步篩檢檢也呈現陽性反應，全案依毒品等罪嫌移送法辦。

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(中時電子報)