武漢肺炎大陸確診病例爆增，已被封城的湖北疫區傳出憾事，一位父親遭隔離、獨自生活多日的16歲腦癱患者，因未被妥適照顧而在自宅身亡。對於這起地方防疫不實事件，大陸當局祭出重懲，地方2官員全遭革職。

中新社報導，黃岡市紅安縣華家河鎮民鄢小文因疑似武漢肺炎被隔離，其16歲四肢癱瘓的腦癱兒鄢成獨自在家6天，疑未受妥適照顧，而在1月29日去世。鑒於地方政府在武漢肺炎疫情防控期間，有關幹部沒有盡職盡責而造成嚴重後果，黃岡市委將黨委書記及華家河鎮長兩人解職。

該報導引述北京青年報消息，因為鄢成腦癱全身無法動彈，鄢小文擔心兒子沒人照顧，曾發微博向外界求援。鄢小文被隔離後，村委會稱鄢成在24日、26日吃過東西，28日村醫曾餵他2杯氨基酸。29日，鄢小文被確診武漢肺炎，鄢成作為密切接觸者，被感染的可能性增大，村委遂前去鄢家，要將鄢成送往隔離酒店，但他卻在當日下午死亡。

(中時電子報)