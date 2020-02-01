協雲宮山櫻花綻放，花色染紅山頭，景象美不勝收。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

入冬以來數波冷氣團及降雨加持，苗栗縣海拔約700公尺山區櫻花綻放，天氣好，遊客不受疫情影響，蜂擁上山賞花，獅潭鄉蓮臺山妙音淨苑1日指出，園區內的山櫻花已全數盛開，花期可到元宵前；協雲宮主委陳金發則表示，櫻花步道目前花況開約5成，八重櫻、吉野櫻接續，一路可賞花至3月中旬。

山櫻花紅了，賞花正是時候，苗栗縣1日氣溫雖寒涼，但陽光和煦，逢周末假日大批遊客攜家帶眷上山賞花、曬太陽，位在獅潭鄉海拔約751公尺的蓮臺山妙音淨苑，區內種有櫻花林，品種包含山櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻及桃、李花等，目前山櫻花全開，八重櫻也開約5成，花色染紅山頭，景象美不勝收。

位在獅潭鄉及公館鄉交界，海拔約680公尺，依山而建的協雲宮，周邊設有櫻花步道，主委陳金發指出，櫻花分區種植，目前山櫻花開約5成，還有少量的八重櫻及吉野櫻陸續開花，區內的櫻花樹樹齡最高達30多年，也因海拔高、空氣好，一早就有遊客上山賞花，目前停車場全滿，單日約有千名遊客湧入。

遊客沿著苗24線上山，途中可見諸多紅櫻迎賓，李花也將陸續綻放，陳金發表示，山櫻花約再2周後就會完全盛開，協雲宮因常有雲霧繚繞，今年也特別拍照記錄、製作影片，提供遊客更認識當地環境，優美景色搭配舒適的停車空間，以及鄉公所整建的步道、護欄，是放鬆心情的好去處。

(中時 )