英國1月31日23時終結將近半世紀的歐洲聯盟成員國身分，自脫歐公投後，經過3年激烈爭論，終於完成歷史性的脫歐程序，不僅替「歹戲拖棚」的脫歐劇畫下休止符，準備在國際舞台上展開未知的道路。

法新社報導，數千人聚集在倫敦的國會廣場上，揮舞英國國旗，紀念英國於當地時間晚間23時正式脫歐的歷史性一刻。基於時差，倫敦時間1月31日晚間23時等於歐盟總部布魯塞爾時間2月1日零時。

英國終於脫離歐盟，民眾高舉國旗，並手持「我愛英國獨立」的旗幟。（美聯社）

強生在脫歐實現前一小時，於晚間10時在社群網站發布影片表示：「對許多人而言，這是一個充滿希望的時刻，一個原本以為永遠不會到來的時刻，某些人可能感覺焦慮與失落，而當然還有第3群人，或許也是人數最多的一群，他們開始憂心政治紛擾不會有落幕的一刻。」他並強調，英國脫歐不會是結束，「這是黎明來臨的時刻，是序幕拉開、我們偉大的國家戲碼即將上演的時刻」。

對於英國終於脫歐，民眾幾家歡樂幾家愁。支持脫歐的民眾表示，英國人民在2016年就投票決定脫歐，一切本應該進展更快一些，但現在終於達成了。英國是一個偉大的民主國家，脫歐的實現證明這一點。

不過，許多希望英國留在歐盟的人，包括很多在英國營生的360萬名歐盟公民，以莊嚴的燭光守夜紀念這一刻，許多人擔心英國終結47年來與最親近鄰國關係的後果。

在歐盟，英國脫歐也令人深思歐盟失去6600萬人口之後的未來，畢竟英國在全球外交擁有重要地位，倫敦金融城又深具影響力。德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，這次分手對歐盟而言是「巨變」；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則形容英國脫歐為「歷史性的警告標誌」，應迫使歐盟及其餘成員國停下腳步反思。

(中時電子報)