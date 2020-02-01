因應武漢肺炎疫情蔓延，國內多所學校自行決定延後開學，外界認為各校開學時間應由專業意見評估後，並統一管理，教育部則將於2月3日召開會議，會議事由訂立為「因應嚴重特殊傳染性肺炎大專校院管理計畫研商會議」，邀集各大學代表參與，討論開學是否延後等相關議題。

繼中山大學與成功大學昨日宣布延後開學後，逢甲大學、中信金融管理學院也公告延後開學兩周，有學者認為，教育部應與衛福部商討，並由指揮中心提供專業指導，一致決定各校開學時間是否延後，以利管理，否則開學時間落差，教育部將難以協調。

指揮中心昨晚召開記者會，本報記者也問及此問題，不過指揮中心表示，目前疫情並未進入社區，各校開學與否，請教育部自訂。

教育部則將於下周一召開會議，邀請各大專校院代表出席，而由於武漢肺炎疫情直接影響到是否能陸生來台就學，教育部已在公文內強調，「指派主秘以上層級及陸生管理事項相關人員與會」。

(旺報 )