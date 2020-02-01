周孝安在friDay影音《國際橋牌社》飾演特勤人員，一場兄弟鬩牆武打場面讓網友印象深刻，他表示，配合劇情需要學了八極拳，與他自己斷斷續續練了近10年的自由搏擊有些不同，「八極拳所有招式幾乎都是要一招擊倒敵人的拳法」。他與武術指導討論後，建議不需要每個招式都是八極拳法，中間也參雜很多散打與摔的招式，才不至於招招致命。

談到最想要挑戰演出劇中哪個角色？周孝安笑說想演出吳定謙的腹黑男，對此吳定謙笑回：「拍攝期間我們都笑孝安是烈哥（楊烈飾演總統）的專屬人形立牌，但也只有他有顏值、身材可以當立牌，我們只能演腹黑，所以劇組選擇演員時應該是有考慮到這些才對。」

friDay影音公布農曆過年追劇榜，《國際橋牌社》打敗孔劉《82年生的金智英》、李安執導《雙子殺手》以及金球獎話題電影《小丑》與李奧納多狄卡皮歐與布萊德彼特雙帥主演的《從前，有個好萊塢》摘下點擊冠軍。《國際橋牌社》春節期間平均新註冊會員數成長9成，線上付費人數也比去年春節同期成長1.25倍，線上收視人數較去年春節大幅成長4成。

吳定謙（右）在《國際橋牌社》飾演腹黑男與廖苡喬有感情戲。（friDay影音提供）

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