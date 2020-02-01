10萬小孩口罩今釋出 搶購人潮湧現 12:472020/02/01 中時 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屈臣氏今天上午10點就湧現排隊買口交人潮，近中午仍在繼續賣。（季志翔攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於社會大眾對於買不到兒童口罩表達憂慮，因此在經濟部協調過後，1日將釋出10萬個小孩子的口罩，藥妝通路上午10點就湧現排隊買口罩人潮，近中午仍在繼續賣。 (中時 ) #口罩 #搶購 #兒童 #人潮 #協調 也許您會感興趣 推薦閱讀 每日釋600萬片口罩 章家瑄：我還是買不到啊！ 21:082020/01/28 娛樂 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 11:212020/01/30 財經 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 選舉送的口罩能防疫？新立委洪孟楷：是醫療用口罩 15:542020/01/31 政治 口罩亂象 政府成亂源！統一徵用限購 全民瘋搶買 04:102020/02/01 生活新聞 今降為6元仍買不到？口罩之亂愈演愈烈 民怨一觸即發 11:232020/02/01 政治 生活熱門新聞 星巴克抽抽樂來了！ 今起連14天買1送1 - 生活 口罩過期不能用？ 醫生這樣說 - 生活 獨家》是否統一延後開學 教育部周一開會研商 - 生活 氣炸鍋有致癌疑慮？7招降低風險 - 生活 目前哪國家防疫做最好？眾人全推它：沒有之一 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。