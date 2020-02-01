中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於社會大眾對於買不到兒童口罩表達憂慮，因此在經濟部協調過後，1日將釋出10萬個小孩子的口罩，藥妝通路上午10點就湧現排隊買口罩人潮，近中午仍在繼續賣。

(中時 )