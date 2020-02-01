台南市北區育德一街某大樓何姓女住戶，1日凌晨3時多在家中浴室洗澡時，突然頭暈昏倒。她的丈夫聽到太太倒地的聲響後，入內察看發現情況不對，其餘3名家人也都覺得頭暈，疑似一氧化碳中毒，經緊急通報119後，救護人員將4人送醫急救，所幸已無大礙。

事後，台南市政府消防局指出，這起一氧化碳中毒事件，疑似安裝在該住家陽台的屋內式熱水器，並未正確裝設排氣管，陽台還加蓋窗戶導致瓦斯燃燒不完全，加上屋內門窗也緊閉不通風所致。

消防局說，根據內政部統計，2019年全國一氧化碳中毒發生20件，奪走4人性命，並造成60人受傷；同時，2013年至2019年的燃氣熱水器一氧化碳中毒事件中，有近8成是因為屋外式熱水器安裝於加蓋的陽台或室內等通風不良處所；其次是屋內式熱水器未正確裝設排氣管，造成燃燒產生的廢氣無法順利排出所致。

消防局呼籲民眾，使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，記得打開窗戶，保持通風；如果通風不良易燃燒不完全，且廢氣無法順利排至屋外，容易造成一氧化碳中毒。同時，民眾也要及早檢視家中熱水器是否正確安裝，如有疑慮應委託合格承裝業協助檢視及改善，確保安全。

此外，一氧化碳無色無臭，民眾使用熱水器或瓦斯爐時，如有頭暈、嘔吐、四肢無力或意識不清等症狀，一定要警覺有可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用，移動到通風良好處休息；如果還是嚴重不適，請盡速撥打119求助。

(中時 )