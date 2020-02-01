大陸國家鐵路集團1月31日公布，根據官方要求，為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，便於在需要時及時聯繫乘車旅客，自2月1日起，購買車票的人必須提供每名乘車旅客本人使用的手機號碼，方可購票；此一措施先在12306網站（含手機用戶端）實施。

未成年人、老年人等重點旅客以及無手機的旅客，可提供監護人或能及時聯繫的親友手機號碼；港、澳、台旅客、外籍旅客可提供電子郵箱。

鐵路部門將依法保護旅客個人資訊安全，在必要時對手機號碼的真實性進行核驗，核驗不通過的將影響其繼續購票。

(旺報 )