陸防疫情擴散 買車票需給手機號碼或電郵 12:342020/02/01 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸買鐵路車票從2月1日起要提供手機號碼或電子郵箱。（取自新浪微博＠小月亮乖乖0908） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家鐵路集團1月31日公布，根據官方要求，為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，便於在需要時及時聯繫乘車旅客，自2月1日起，購買車票的人必須提供每名乘車旅客本人使用的手機號碼，方可購票；此一措施先在12306網站（含手機用戶端）實施。 未成年人、老年人等重點旅客以及無手機的旅客，可提供監護人或能及時聯繫的親友手機號碼；港、澳、台旅客、外籍旅客可提供電子郵箱。 鐵路部門將依法保護旅客個人資訊安全，在必要時對手機號碼的真實性進行核驗，核驗不通過的將影響其繼續購票。 (旺報 ) #旅客 #手機 #號碼 #乘車 #聯繫 也許您會感興趣 推薦閱讀 初三陸全國發送旅客逾1600萬人次 年降近7成 16:212020/01/28 兩岸 刮刮樂這樣比較會中？家裡開彩券行的說... 17:532020/01/28 社會 2020武漢風暴》青藏鐵路公司停運多條旅客列車 18:012020/01/28 兩岸 27日陸發送旅客1626萬人次 較去年同期暴跌近7成 10:212020/01/29 兩岸 陸甘肅省搭公車不帶口罩 司機將拒絕乘車 11:182020/01/29 兩岸 武漢肺炎疫情擴大 北檢開工日查察囤積哄抬物資 07:152020/01/30 社會 華為拚5G手機 稱霸全球 04:092020/01/31 全球財經 5G放亮 耕興訂單唱凱歌 04:102020/01/31 證券．權證 好市多爆排隊潮 300人搶號碼牌買口罩 10:092020/01/31 生活 環狀線通車 柯文哲：轉乘車站數增加至18個 14:462020/01/31 政治 兩岸熱門新聞 武漢歐遊團廣州落地 台灣導遊確診感染 - 兩岸 - 旺報 火神山醫院亮燈了！2／3起正式收治病患 - 兩岸 陸女發燒上郵輪7000旅客禁下船！台灣苦主現身哀號：羅馬行泡湯了 - 兩岸 北歐航空2月1-10日停飛往返哥本哈根與北京、上海航班 - 兩岸 - 旺報 他怕染武漢肺炎「喝75%酒精」自我消毒 下場出爐了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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