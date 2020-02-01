世界日報攜華資企業 時報廣場拜年啦！

2020年1月24日農曆大年三十晚上10點，1月25日農曆新年初一晚上8點，旺旺連續兩次出現在紐約時代廣場最大的200英尺高的主螢幕上，向全世界送上新年祝賀，恭祝全世界的朋友「人旺氣旺身體旺，財旺福旺運道旺」，用中華民族的拜年儀式，向全世界發出「錦鼠獻旺」的祝福。

在30秒廣告時間內，時代廣場上充滿著濃濃中國年節氣氛，極具旺旺特色的巨大廣告佈滿主螢幕，6塊不同的橫幅不斷切換，不僅向大家展示來自東方的年節文化，也讓大家看到旺旺品牌的震撼力量。

2018年，旺旺就曾經登上世界最大LED之一的納斯達克大螢幕向全世界發出極具中華民族傳統文化特色的新年問候，此次旺旺再次參加時代廣場的全球賀年活動，登上時代廣場最大的200英尺高的主螢幕又一次讓世界感受到了來自中華民族的問候。

每年的春節，都是各大品牌行銷活動最活躍的時候。旺旺作為新消費升級時代下頗受年輕人關注的品牌。剛剛過去的2019年，旺旺品牌得到了更多面向的認可。旺旺新品不斷，Fix Body系列產品成功上市，推出愛至尊品牌，WANT-WANT涼白開新上市。貝比瑪瑪榮獲Best Teething Rice Rusks獎項，行銷全球20多個國家，成為嬰幼兒米餅的領導品牌，旺旺52g仙貝、84g雪餅出口阿聯酋，旺旺自動售貨機銷售破5000台，消費人次破千萬，營收破億元，旺旺更是進軍東南亞市場，首站越南設廠。

此次旺旺再登時代廣場最大主螢幕恭祝大家新年旺旺，不僅延續旺旺品牌拜年的風潮，更讓全世界見證旺旺的實力和無限未來。

(中時 )