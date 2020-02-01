武漢肺炎延燒，最新數據統計，大陸確診病例已經突破上萬人，然而，一名前往武漢旅遊的台灣旅客卻在網路爆料，他原本向華信航空購買台北飛武漢來回機票，武漢機場關閉之後，可前往大陸其他城市機場搭機回台，但他在深圳機場前往櫃台辦理好手續，準備登機之際卻遭華航機長拒載，引發爭議。

該名網友在爆料公社提到，他向華信航空購買台北武漢來回機票，在武漢機場關閉之後，可以憑此機票，可以在大陸其他城市搭乘華航或華信的航班回台，1月27日拿著這張機票在深圳機場的中華航空櫃檯辦理，也很順利的補到位。

網友表示，通關過程中一切順利，經過檢疫站也都沒有問題，抵達登機口準備登機的時候，中華航空的相關的機組勤務人員竟告知他們，機長以「曾經過境武漢」為由，拒絕運載，並且沒收他們的登機牌，然後一路帶著他們原路返回機場大廳，就不再理睬他們。

消息一出引爆網友討論，據中天新聞報導，華航也在事後特此說明，因應武漢肺炎疫情升溫，該航班機長於第一時間判斷該名乘客搭機有影響其他乘客之虞，依照規定採取適當措施，維護所有機組人員以及乘客安全，華航後續也會與該名乘客溝通。

(中時電子報)