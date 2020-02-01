武漢肺炎疫情不斷擴大，網路上的謠言也跟著滿天飛，雲林市若瑟醫院被傳出確診第8名武漢肺炎案例，但雲林目前沒有任何確診病患，若瑟醫院也嚴正否認此消息，警方目前正積極調查貼文者身分，而根據《傳染病防治法》規定，亂傳謠言將被罰300萬元，也讓警方感嘆有些人「不怕罰」。

網友謠傳武漢肺炎第8名案例在雲林若瑟醫院確診，遭雲林縣衛生局嚴重駁斥，警方正著手調查。（圖／翻攝畫面）

臉書頁面近日連傳一則貼文，表面上看起來是提醒大家戴口罩，實則是將第8名武漢肺炎病患，謊稱成在若瑟醫院確診，要大家「幫忙分享」，更附上許多表情符號，謔稱自己都沒有戴口罩，「明天會帶ㄉ」。

據了解，第8名案例是在中部居住的50多歲男性，但雲林縣衛生局嚴正澄清，強調縣內尚沒有任何確診案例，若瑟醫院也否認此消息，雲林地檢署則著手調查，查出發文者將依傳染病防止法送辦，將鐵腕遏制假消息歪風，也提醒民眾別轉傳未經查證的訊息造成大眾恐慌。

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(中時電子報)