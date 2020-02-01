武漢肺炎疫情持續延燒，繼成功大學宣布延後2周開學後，中信金融管理學院為維護全校師生健康，也宣布新學期將延後至3月2日開學，並已同步向教育部陳報修正學期行事曆，希望降低校園群聚感染的機率。

中金院校長施光訓表示，校內不僅有陸籍學生，也有部分台籍學生曾於寒假期間往來中國大陸地區，為了維護全校師生的健康，經決議報請教育部同意後，將原訂開學日2月17日延後至3月2日，以降低開學後群聚感染的風險。不過，為了不影響學生每學期18周的受教權益，學期結束日也將順延，所有課程都會依進度完成授課。

中金院還強調，因應陸生可能從2月9日起陸續返校，校方也將進行14天的健康區隔措施，並安排單人宿舍套房，由專業人員妥善關懷與照顧，確保所有在校師生的健康及安全。

此外，校方也特別對教職人員宣導，如果寒假期間曾有中港澳旅遊史或接觸大陸地區返台親友，經主動告知單位主管後，可申請居家工作並密切留意自身健康情況，期間隨時向單位主管回報。

(中時 )