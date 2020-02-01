蘇晏霈在八點檔《多情城市》中演出大老婆「思思」的反擊，吸引一票觀眾支持，也讓收視率節節高升，每晚近百萬人收看。蘇晏霈分飾兩角，她說從柔弱楚楚可憐的角色個性，轉成捍衛自己愛情的大老婆，讀劇本時就非常喜歡，被問到真實生活若遇另一半劈腿，蘇晏霈坦言「可能沒辦法像思思一樣勇敢」。

蘇晏霈演出大老婆的反擊，表示演出暗黑思思之後，粉絲人數暴增，更收到許多觀眾分享自己的心事，她讀完大家的故事後，發現原來在社會上有許多故事比八點檔還八點檔，她站在圈外人的角色上給予建議，有許多觀眾說，應該把思思的經典台詞拿來跟自己的另一半講，她認為這個角色能給觀眾安定感，讓她很感動，也跟觀眾預告最近角色將會大逆轉。

為了大老婆的反擊，從頭改造的蘇晏霈，喜歡自己這樣俐落的造型，只是可能套裝的關係，讓她身形看起來比之前還要瘦。蘇晏霈表示，前陣子同時軋了兩部戲，非常感謝劇組互相協調，她對2019年工作滿檔非常滿意，今年也包出6位數字的大紅包，讓家人分享好運。

老家在高雄的蘇晏霈，開心表示第一次拍八點檔可以放年假，而且一放就是6天，讓她難得回高雄過年，不過礙於武漢肺炎虐行，她說放假完全宅在家裡，跟家人過一個非常親密的農曆新年，整個年都在家當公主，家人還體恤她工作繁忙無法備妥防護口罩等等，幫她準備好消毒酒精及口罩對抗病毒。

(中時 )