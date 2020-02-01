竹南后厝龍鳳宮在每年的元宵節都會舉辦乞龜祈福擲龜王活動，今年最大龜王價值1百萬元。〔謝明俊攝〕

信眾只要向媽祖擲出聖杯，就可將金福龜請回供奉。〔謝明俊攝〕

現場也有用人民幣製成的金福龜。〔謝明俊攝〕

竹南鎮代表會主席何秀綿〔中〕一下就擲出聖杯獲得金福龜。〔謝明俊攝〕

苗栗竹南鎮后厝龍鳳宮在每年春節至元宵節期間，都會舉行乞龜祈福擲龜王活動，今年的祈福金龜有上百座，最大龜王價值高達1百萬元，是由國內力大生投公司所乞得，其餘祈福金龜由數10萬元至1萬2000元不等，信眾都可以前來卜杯獲得媽祖恩准後請回，能助個人公司財富旺盛。

竹南后厝龍鳳宮擁有全台最高媽祖金身聞名，每年的春節至元宵節期間，廟方都會舉辦乞龜祈福擲龜王活動，相傳乞龜活動已傳承百餘年歷史，過去農業時代，信眾會向媽祖卜杯乞求福龜保佑全家平安，以往的福龜是用紅龜粿或是紅龜包所組成，乞得的福龜帶回家中，給家人親友及左右鄰居分食，以分享福氣保佑平安。前一年乞龜順利者，隔年須以加倍的福龜還願，有的成功商家甚至會獻上數百斤的福龜來還願。

由於時代演變，分食紅龜裸或紅龜包的習慣已經大幅減少，有的廠商建議改以現金製作福龜來代替，便於搬動及長期供奉保存，廟方在信眾的建議下才改成現在的金福龜來供信眾乞福。除了廠商認購的金福龜外，廟方也會製作小型的金福龜供信眾現場卜杯，只要向媽祖擲得聖杯就可以將金福龜請回供奉。

1日上午，龍鳳宮的乞龜祈福擲龜王平安文化祭正式上場，現場最大的龜王價值高達1百萬元，是由力大生技公司所乞得，竹南鎮代會主席何秀綿也當場擲出一個聖杯，獲得一座金福龜。

(中時 )