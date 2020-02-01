武漢肺炎疫情在國內造成社會緊張，不少大學都已宣布延後開學，政治大學地政系教授孫振義認為，現在大學延後開學的理由不清，並質疑「是對疫情的憂慮？揣測？」建議仍由疾管署提出專業判斷後，再與教育部做決定尤佳。

針對兩日來已有不少大學自行宣布延後開學日期，對此孫振義認為，撇開大陸學生的問題，大學不一定有延後開學的必要。若有延後開學，也謹是增加緩衝期，希望疫情能夠完全舒緩，確認狀況後再讓學生開學，以免有後顧之憂。

孫振義指出，倘若武漢肺炎疫情繼續惡化，各大學想要如期開學，相信也會被政府阻止，所以如今讓各大學猜測性的自由調整開學日期，就顯得不一定完全合理了。

孫振義反問：「各大學延後開學的理由是什麼？是對疫情的憂慮？揣測？各大學的判斷難道會比疾管署的專業判斷準確？」與其讓每個大學去猜，還不如由政府中央統一下令。否則到最後就會像是颱風假一樣，「要比比看哪一個學校的校長是神？對於疫情發展的狀況料事如神，然後又是造神運動。」

孫振義也強調，學校是否延後開學時程，還是由中央疫情指揮中心提供指導，並與教育部協調，再由教育部協調各校，調整開學期程與陸生來台管理事宜，不要像現在，所有的學校都在一知半解的狀況下，自行開會決定，然後再分頭報部核定，效率實在不高。

(旺報 )