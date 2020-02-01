中央氣象局表示，隨著冷高壓出海，寒流影響也進入尾聲，白天全台各地氣溫開始回升，穩定天氣將持續到周一，不過受寒流及輻射冷卻影響，今(1)晚至明(2)日上午局部地區仍有6度以下氣溫發生的機率，氣象局也已對部分地區發布「橘色燈號 」警示，下周二(4)到周四(6)另一波東北季風南下影響，天氣偏涼，不會有這次寒流般的低溫出現，但日夜溫差大，民眾仍需注意。

低溫特報部分，明天清晨桃園市、新竹縣、苗栗縣三縣市有6度以下氣溫發生的機率，依然是非常寒冷的「橘色燈號」警示；另外基隆市、台北市、新北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，已發布「黃色燈號 」，民眾需特別留意。

氣象局預報員官欣平表示，寒流影響會持續到周六(1)清晨，周六早上將開始回溫，明顯回暖會在周日(2)，白天北部及宜蘭、花蓮會回升到21-23度，中南部和台東地區約24-25度，周一(3)北部、東北部及東半部雲量增多，周二(4)到周四(6)受下一波東北季風影響，迎風面的北部及東北部將有短陣雨機率發生，由於水氣較少，高山區域降雪機率低，由於即將入春各地早晚溫差大，提醒民眾務必做好保暖，免得著涼感冒。

天氣風險WeatherRisk專頁指出，下波冷空氣威力沒有這次寒流這麼冷，下周二到周四北部白天高溫約14-15度，其他地區能到20度以上，北部、東北部地區轉濕涼有雨，中南部地區僅山區有零星降雨，平地區域無明顯影響，各地為多雲到晴天氣，是適合全家出外走走的好天氣。

氣象局提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

(中時 )