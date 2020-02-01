立法院國民黨團今(1)日公開要求，行政院應盡速在學校開學前，滿足全國將近170萬名學童每日的口罩需求，重新審視通路鋪貨方式，實體與網路購買相互調控，每日公開透明告知民眾購買兒童口罩的地點，甚至優先直接配送校園使用，讓孩童安全、家長放心度過疫情。

武漢肺炎疫情嚴峻，國內已有10例確診案例，為防止疫情擴散變成社區感染，政府宣布徵用口罩，但幼兒園與國中、小學開學在即，孩童用口罩數量卻明顯匱乏，購得不易造成家長憂心忡忡。為此，立法院國民黨團今(1)日上午召開記者會，呼籲中央調配口罩。

國民黨團書記長蔣萬安表示，行政院宣布口罩統一調度後，多數民眾、社區醫院、藥局反映不但買不到口罩，連先前向廠商訂貨的口罩，也因行政院統一徵調的政策，讓口罩出貨全部停擺，造成混亂現象。

蔣萬安提到，尤其是國中小學開學在即，家長們非常憂慮，學校已發布通知，要求在開學之後，孩童要戴口罩上課，而且每天必須備妥2~3個口罩，換算下來，假設有2個孩子的家庭，平均一周要準備20~30口罩。藥局及4大超商連大人買不到，遑論孩童用口罩。他指出，經濟部強調實體通路鋪貨，卻忽略了網路通路販售，因此呼籲行政院趕緊重新檢討統一調配通路方式，盡速將網路通路也納入鋪貨選項。

藍委楊瓊瓔指出，兒童口罩大缺荒，讓家長非常心慌，教育部對外表示，只有咳嗽、發燒才需要戴口罩，但每個家長都非常緊張，深怕自己的小孩在學校不慎感染武漢肺炎，但依照現在國內生產口罩速度，兒童口罩只佔全數口罩生產量的1成，除了成人口罩難買外，12歲以下小孩口罩要到哪裡買？

楊瓊瓔說，眼看2月11日將正式開學，全國將近170萬名學童，就算所有口罩工廠極力加班，一天產能只有390萬個，1成只有39萬個，目前托兒所、幼兒園已經在上課，家長每天幾乎都在四處尋找兒童口罩，呼籲行政院在開學日當天備妥兒童口罩，把購買兒童口罩的方案告訴全國家長，甚至應考慮優先配送校園使用。

藍委謝衣鳳表示，依照目前口罩生產速度，實在很難滿足將近170萬名12歲以下孩童每日所需要的口罩數量，這個缺口行政院要緊急補足。謝衣鳳強調，學校教室很容易發生交叉感染，再把病毒帶到家哩，甚至成為社區感染源，因此行政院應該必須更有效率分配口罩，除了實體與網路通路外，也可以考慮運用學校的醫護室、保健室，甚至縣市政府所在地的衛生所，讓老師與學生能輕易得到口罩。

藍委陳玉珍說，政府相關部門的官網上，應該每幾個小時公布口罩費發數量和地點，現在物流公司都做得到貨物派送時程，政府更該公開透明，避免民眾買不到口罩而人心惶惶。

(工商 )