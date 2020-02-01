中天《來去CHECK IN》明(2日)晚間7點播出主題「寒冬變暖冬 風城超人氣暖胃美食攏底家！」這幾天超低溫襲台，火鍋更是成了大家必吃的暖胃料理，主持人郭彥均與巴鈺不畏寒流，前進有「風城」之稱的新竹，開啟風城火鍋之旅，首站來到隱身城隍廟巷弄的火鍋店，飄香半世紀的汕頭火鍋，傳統道地的好滋味讓巴鈺誇讚：「市面上有名的沙茶醬就是從他們家外銷出去的，暖心第一發，味道還是老的好！」而郭彥均品嚐以牛筋與蔬菜熬製而成的沙茶鍋，搭配新鮮直送的溫體牛，一入口散發的肉香味讓他直喊：「好甜、好嫩，Q又有韌性。」筷子完全停不下來。

巴鈺、郭彥均品嘗暖胃美食。（中天提供）

食指大動的郭彥均還熱情分享自己的美食口袋名單，卻遭巴鈺吐槽：「你也太敷衍了吧？薑母鴨耶？冬天不就是燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨？這太基本了啦。」聽得郭彥均氣喊：「薑母雞啦！字寫這麼大耶！」兩人吵吵鬧鬧的走進店內，熱騰騰的薑母雞端上桌，郭彥均大大推薦：「秋冬喝這個湯，帶著一點酒香，還有經過燉煮後散發在湯底裡的薑香味，超棒的。」不過這間排隊進補的名店其實有著溫暖的小故事，業者說：「因為我不能喝酒，坐月子時婆婆想到這個辦法，沒想到創造出新的口味。」原來這鍋薑母雞，不只是暖胃還更暖心，讓郭彥均暖到想脫衣吶喊：「太熱啦！」

巴鈺獻上生日祝福擁抱郭彥均。（中天提供）

暖心暖胃後的郭巴二人組，來個飯後吐真言，巴鈺提到兩人合作的心得：「我以前覺得你應該偶包很重，手不能提肩不能挑的，這一年來我發現，真的是這樣耶！」郭彥均不甘示弱回嗆：「其實我們第一次見面我很怕妳，因為我不太會跟女生相處，所以我可能常講一些自以為好笑的話，卻讓妳覺得不舒服。」郭彥均說自己都會看觀眾的留言，有人批評他沒把巴鈺當女生，很沒禮貌，聽到有觀眾為自己抱不平，巴鈺大吐苦水生氣回答：「真的很沒禮貌啊！」正當現場氣氛瞬間凍結，製作單位卻唱起生日快樂歌，巴鈺更是一把抱住郭彥均獻上祝福，郭彥均又驚又喜摀臉爆哭：「謝謝你們，那我就繼續沒禮貌囉！」溫馨氣氛化為爆笑結局。節目內容敬請鎖定中天綜合台每周日晚間7點《來去CHECK IN》。

製作單位唱起生日快樂歌，郭彥均感動爆哭。（中天提供）



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