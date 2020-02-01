今年2月19至21日統一7-ELEVEn獅將前進日本高知縣分別與埼玉西武獅A、B班及阪神虎B班進行連續3場台日春訓交流賽，球隊正式公布前往日本高知縣參加熱身賽28 人正式

名單，比賽皆為免費入場，前2場先發投手分別為古林睿煬、林安可，歡迎球迷進場看球。

投手：陳韻文、江辰晏、林子崴、古林睿煬、陳育軒、劉軒荅、王玉譜、邱浩鈞、黃竣彥、 施子謙、鄭鈞仁、洪心騏、林安可，共13位

捕手：郭峻偉、羅暐捷、陳重羽，共3位

內野手：郭阜林、陳傑憲、潘傑楷、林祖傑、吳桀睿、林靖凱、陳重廷，共7位

外野手：邱智呈、江亮緯、鄭鎧文、蘇智傑、張偉聖，共5位

02/19（三） 日本時間12：30

統一7-ELEVEn獅 vs. 埼玉西武獅Ｂ班 高知縣立春野総合運動公園

02/20（四） 日本時間12：30

統一7-ELEVEn獅 vs. 阪神虎Ｂ班 高知縣安芸市棒球場

02/21（五） 日本時間13：00

統一7-ELEVEn獅 vs. 埼玉西武獅Ａ班 高知縣立春野総合運動公園

場地：春野総合運動公園野球場（日本高知県高知市春野町芳原2485）

(中時 )