澎湖一名國中生小壯（化名）因沒寫功課，被老師處罰起立蹲下、罰寫以及罰站；小壯的父母認為，導師此舉侵犯兒子身體權、健康權及人性尊嚴，請求國賠200萬。案經上訴，高雄高分院審理後認為，起立蹲下是體罰，判校方需賠償3萬元，全案定讞。

判決書指出，小壯的父母主張，班導師長期處罰兒子500下起立蹲下，大量罰寫以及罰站長達8小時，導致兒子免疫力降低罹患白血病，且孩子正值學習成長的黃金時期，班導師在教室公開對他進行處罰行為，構成其身體權、健康權及人性尊嚴侵害，因此請求國賠。

對此校方表示，導師處罰行為中，僅起立蹲下涉及管教注意事項所規定之體罰，其餘罰寫、罰站等均與體罰無涉，且罰寫數量可利用學校下課或例假日期間完成，罰站時間最多也只有一節課45分鐘，足見處罰行為是促使學生積極學習，而非出於處罰目的。

校方指出，再者，處罰行為與學生罹患白血病在醫學上無因果關係，學生家長也未能舉證學生受有心理健康之嚴重傷害，因此不得逕認已侵害其身體、健康權及人性尊嚴。

法官審理後認為，在班導師監督下，反覆做起立蹲下10分鐘，運動強度甚高，雖中間有休息一下，但身體累積的疲勞足以使精神及肉體均感到痛苦，侵害身心健康權，因此判校方須賠償3萬元，全案定讞。

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(中時電子報)