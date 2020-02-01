北歐航空今天（2月1日）早上發布通告，表示除了保留香港航線外，將暫停2月1日至2月9日期間，從哥本哈根飛往北京和上海的航班，以及2月1日至2月10日期間從上海和北京飛往哥本哈根的航班；2月29日前，停售往返上海、北京的機票。

對於受到停飛影響的旅客，北歐航空表示，持有1月28日或之前簽發的往返北京與上海機票的的乘客，可免費重新預訂1次航班或取消行程。

往返香港或途經香港的旅客可自願更改預訂或申請退款。北歐航空表示，將繼續與大陸有關部門就疫情發展情勢進行溝通，及時更新航班動態。

北歐航空不是首個停飛大陸航線的公司。由於各國不斷發現從大陸搭機入境的旅客或本國民眾，為新型冠狀病毒肺炎的確診案例，且有越來越多的國家及地區淪陷，為防疫情繼續輸入或擴散，美國聯合航空、英國航空、加拿大航空等多家航空公司陸續宣布停飛或延長停飛往來大陸航班。

(旺報 )