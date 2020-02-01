造橋鄉1日上午舉辦農民節慶祝大會，現場嚴格監測入場民眾體溫。〔謝明俊攝〕

造橋鄉1日上午舉辦農民節慶祝大會，苗栗縣政府農業處長陳錦俊〔左〕」頒獎表揚全國生產履歷達人雞農林智傑。〔右〕。〔謝明俊攝〕

下周2就是農曆上的立春，也是農民節，造橋鄉農會及鄉公所特別提前在1日上午舉辦農民節慶祝活動，除了表揚多位優良農民外，鄉長黃天貴也再三提醒，國內從1日開始就全面禁用巴拉刈除草劑，一旦被發現私下使用，將會予以罰款，希望農民特別注意，農民家中如果還有未用完的巴拉刈，可拿到農藥經銷商處回收。

據悉，國內是從3年前就開始宣導停用巴拉刈除草劑，經過長達3年的宣導期後，在今年2月1日起全面禁用巴拉刈，違者一旦被查獲者，將處予罰款，造橋鄉農會特別提醒鄉內所有農民注意。農會也提醒農民，如果中還有未開封使用的完整巴拉刈，切勿擅自丟棄，可以拿到農藥經銷商處回收。

造橋鄉是苗栗重要的農業鄉，農會及鄉公所每年都辦理農民節慶祝大會，過去慶祝會都在造橋國小大禮堂舉行，但今年因國小大禮堂整修，所以才移至造橋鄉綜合活中心舉辦，一度引來部分農民微詞，農會人員及黃天貴一再向在場農民解釋，待造橋國小大禮堂整修完成後再搬回原址舉辦。

今年表揚的優秀農民，包括有獲得全國產銷履歷達人的雞農林智傑，以及農事生產、家政推廣、績優畜牧、茶農等數10位得主，苗栗縣政府農業處長陳錦俊也希望農民再接再勵，生產出更優質的農牧產品給大眾使用。

(中時 )