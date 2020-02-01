北市郭姓婦人駕車誤將油門當成煞車，2017年12月間駕車衝入芝山捷運站旁一間麵店，撞翻店內油鍋，燙傷正在用餐的6名客人，其中22歲葉姓女子全身多處2至3度燒燙傷佔體表面積40％，求償近7000萬，士林地院審結，依每平方公分6500元的疤痕後續醫療費用計算，加上醫療費、看護費、薪資損失以及100萬精神慰撫金，判決郭須支付葉女3433萬7690元。

在美從事珠寶銷售顧問的葉女當時在店內用餐，晚間8點多郭婦的轎車從芝山捷運站旁的停車場駛出，衝入店內撞翻油鍋、煮麵台，導致滾燙油水潑濺，店內6人分別受有輕重傷，刑事部分一審依過失傷害判處有期徒刑9月，其中傷勢最重的葉女不願和解，求償上千萬的賠償。

61歲郭婦稱，案發後深感愧歉，多次到醫院探望葉女，卻遭家屬拒於門外，才委由保險公司幫忙處理，並無卸責之意，而且，她自銀行退休後，罹患癌症身體狀況不佳，還要照顧身障礙的父親、妹妹和女兒，經濟上並不是很寬裕，希望法院能衡量保險公司已賠償36萬多元，酌減精神慰撫金。

判決指出，葉女經歷數次清創、筋膜開腔術、植皮等治療，醫藥費26萬多元，看護費則包括3個月的全日照顧以及9個月半日照護，以及16個月的薪資損失，100萬元精神慰撫金，另外，後續醫療費用部分，法院行文醫院詢問後續治療情形，以燒燙傷面積5000平方公分、每單位以6500元計算，總計3250萬，扣除保險支付費用，郭婦須支付3433萬多元，全案仍可上訴。

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(中時 )