佳冬鄉石光見有棵百年茄苳樹，2年前因交通宣導照片被PO臉書，遭網友發現超像「摩艾」，一度成為打卡熱點。（謝佳潾攝）

佳冬鄉石光見有棵百年茄苳樹，2年前因交通宣導照片被PO臉書，遭網友發現超像「摩艾」，一度成為打卡熱點。（謝佳潾攝）

佳冬鄉石光見有棵百年茄苳樹，2年前因交通宣導照片被PO臉書，遭網友發現超像「摩艾」，一度成為打卡熱點，但半年後因推廣不利等問題，目前陷入鮮為人知的窘境，不少居民認為台東的金城武樹能成名，佳冬的摩艾樹也有機會，若獲公部門重視，想必能發展地方觀光。

「當紅時還有遊覽車來看！」地方居民指出，2年前這棵百年茄苳樹意外在網路上暴紅，吸引不少遊客前來拍照打卡，當時不僅締造話題也創造人潮，大家都希望這棵極具特色的摩艾樹能為佳冬帶來觀光，不料，好景不常，熱度僅維持半年。

居民說，台東的金城武樹紅遍國內外，「佳冬的摩艾樹」也不遜色，可惜沒有整體規畫、熱潮只是曇花一現。有人說，若公部門能重視、加以規畫推廣，想必也能遵循金城武樹的走紅軌跡，讓佳冬摩艾樹也創造觀光奇蹟。

佳冬摩艾樹在石光見已佇立百年之久，但從來沒人發現「它的真面目」，直到2年前有居民為改善交通狀況，特地跑到該條巷子拍照PO上網、請用路人注意死角問題時，被網友發現它的特色長相，進而開始在網路瘋傳成了拍照打卡新景點。

有居民建議，佳冬鄉素有活的博物館之稱，是台灣少有保存客家部落的鄉村，若能將佳冬摩艾樹連結起來，串聯成地方小旅行，應該會有觀光商機，但真的需要有公部門投入推廣，才能有效發展。

(中時 )