基隆警方2日至5日在市區展開為期3天的拖吊專案。（許家寧翻攝）

農曆春節前趕辦年貨，基隆市區違停更趨嚴重，也引發民怨，警方統計，春節前1周違規停車報案件數達603件，相較前期增加47件，年後警方從3日起將展開為期3天的強力掃蕩，加強取締違停熱區的違停拖吊舉專案，還給市民用路空間。

基隆市警察局表示，春節前1周警方接獲民眾檢舉違違規車主併排、或在人行道及公車站牌違規停車達603件，顯見不少民眾年前為辦理年節採購，為貪圖方便，導致違停行為增加，惟春節期間警力多調度於維持治安及交通疏導需求，僅能進行常態性取締。

年後為恢復交通秩序，維護行車順暢，3日至5日將於火車站及廟口周邊、新豐街、源遠路、基金一路及安樂區公所等周邊道路，交通隊將與各分局同步執行，針對併排、人行道及公車站牌違規停車等列為優先取締，每天午、晚間用餐時段加強拖吊。

警方指出，近年來市政府持續改善各區交通工程，已增加不少停車空間以應停車需求，呼籲民眾出門前慎選交通工具，善用大眾運輸，並遵守交通規則，多走幾步路利用合法停車空間，從「工程、教育、執法」三管齊下，盼確實改善基市交通問題。

(中時 )