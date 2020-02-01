以挑戰星巴克為目標，美股上市的大陸咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡，1月31日遭遇空頭襲擊。近年以做空中概股出名的大空頭渾水發表一份針對瑞幸咖啡的做空報告，造成瑞幸在美股盤中大跌逾20％。其他美股中概股則在武漢肺炎疫情持續升溫下，同樣表現疲弱。

新浪財經1日報導，渾水機構在這份長達89頁的做空報告稱，公司委派了92個全職和1,400個兼職調查員，收集了25,000多張小票，進行了1萬個小時的門店錄影，並且收集大量內部微信聊天記錄，認為瑞幸的平均每店貨物資料在2019年第三季度虛增69％，在2019年第四季度虛增88％。

報告同時指出，瑞幸將2019年第三季的廣告支出誇大了150％以上，尤其是在分眾傳媒上的支出。

這一消息披露後，瑞幸咖啡股價盤中大跌超過20％，後又有所回升，截至美股收盤，瑞幸咖啡報32.49美元，跌幅10.74％。對此，瑞幸咖啡回應稱，「以週一（3日）SEC公告為準」。

(工商 )