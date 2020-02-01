中國科學院上海藥物所與武漢病毒所1月31日聯合發布，研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。消息傳出後，不僅讓各種雙黃連口服液產品被民眾迅速搶購一空，也使哪些A股廠商能製造與供應雙黃連口服液，成為市場關注焦點。由於陸股將在2月3日於農曆年後首次開紅盤，該項消息是否具維穩效益，也引發市場聯想。

綜合陸媒1日報導，武漢肺炎疫情持續在大陸與全球擴散，因此雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒消息傳出後，引爆陸媒1月31日幾乎整晚都在報導相關訊息，包括哪些廠商在製造雙黃連口服液，與該口服液也曾具抗SARS冠狀病毒作用，也曾陸續證實對流感（H7N9、H1N1、H5N1）、中東呼吸綜合症冠狀病毒具明顯抗病毒效應。相關的雙黃連口服液產品立刻引發大陸各地民眾搶購。

據大陸國家藥品監督管理局資料顯示，目前大陸雙黃連口服液生產批准的企業共有12家，其中有5家為上市公司，包括A股上市的哈藥股份、太龍藥業、人民同泰、珍寶島，還有港股的福森藥業。

報導稱，雙黃蓮口服液由金銀花、黃芩與連翹三味中藥組成。中醫認為，這三味中藥具清熱解毒、表裡雙清作用。現代醫學研究認為，雙黃連口服液具有廣譜抗病毒、抑菌、提高機體免疫功能的作用，是目前有效的廣譜抗病毒藥物之一。

(工商 )