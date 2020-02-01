新北市曹姓男子因患有腰椎骨刺而告到永和復健科診所治療，他卻認為2017年8月時，胡姓女治療師操作機器不當，使他出現手腳麻木、頭暈等症狀，並吃止痛消炎藥改善，長期服藥則導致不舉，憤而向診所和胡女求償50萬元，但新北地院調查發現，曹男早在2013年就被診斷泌尿系統障礙，判決敗訴。

據了解，曹男從2016年始到該診所進行微波治療，2017年8月間，他認為胡女將微波開太強，進而導致頭暈、站立不穩、腰痛等症狀，只好到其他醫院拿止痛藥，更懷疑自己長期服藥造成勃起障礙，向胡女和診所求償50萬元精神損害賠償。

但院方表示，診所使用微波治療儀時，劑量均控制在50瓦特之下，從未有曹男所稱「開太強」的情況，曹男當時反應身體不適，胡女也有向下調整微波劑量，並告知若仍然不舒服，建議中斷微波治療，但曹男此後仍持續求診，在該院治療約8個月。

法官勘驗曹男就醫紀錄，發現他2013年就被診斷出「慢性前列腺炎」，早就患有泌尿系統障礙，無法認定不舉與治療師操作有關，因而判決敗訴，全案仍可上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)