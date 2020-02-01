北台南家扶每年籌募助學金助兒少升學，今年預計於2月28日發放，但經費尚缺206萬元，台南郵局與家扶3日至4日將於7大郵局舉辦義賣募款，今年遇上武漢肺炎病毒來襲，家扶社工十分擔憂民眾不敢出門影響買氣，希望民眾保護自己之餘，也能出門助公益，讓弱勢兒少能安心向學。

北台南家扶開辦助學希望工程已30年，幫助逾5萬人次兒少升學，今年預計發放645萬元，協助千名國中小、高中職大專的弱勢學童就學，但經費尚有缺口206萬元。

北台南家扶主任莊淑惠表示，郵局合作的「集小愛成大愛」跳蚤市場愛心義賣活動已13年，歷年來透過義賣活動共籌措助學金經費逾450萬元。今年郵局再度相挺，3日至4日於新營、白河、佳里、學甲、善化(中山路)、永康、歸仁郵局舉辦義賣籌款助學。

此次義賣產品有食品、生鮮、實用生活用品，如台糖公司捐贈的果寡糖、府城館捐贈虱目魚鬆禮盒、瑞邑公司提供的清潔用品、新化農民蔡金龍捐贈的無農藥南瓜等等，品項十分豐富。

台南郵局總局行銷科股長郭永紅表示，能為弱勢兒少儘一份心力，正符合郵局敦親睦鄰的宗旨，台南郵政總局也提供一批生活用品及郵政寶寶供家扶義賣外。北家扶和台南郵局呼籲善心民眾做好防範、戴口罩出門來響應助學，各義賣場都將提供酒精防疫。

(中時 )