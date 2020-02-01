百度調高上季收入預測 股價盤後上揚 13:322020/02/01 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 最多大陸網友使用的搜尋引擎百度31日公佈，推遲原定公佈上季業績的時間，並提高了營收預測。消息激勵百度股價在美股盤後上漲5％。 香港信報1日報導，美股上市的百度表示，中國大陸因應新型肺炎疫情而要求企業員工放較長的春假，因此延後公司業績公佈時間，由原先的2月6日改為2月27日。 同時，百度還調高了2019年第四季的營收預測區間，由原先的271億至287億元人民幣，改為283億至289億元人民幣。消息公佈後，百度股價在美股盤後時段漲5％。 (工商 ) #公佈 #預測 #盤後 #百度 #調高 也許您會感興趣 推薦閱讀 杯盤茶器處處有驚喜 經典作品完美復刻 04:102020/01/28 生活新聞 年節紅色腕表 招財又時尚 04:102020/01/28 時尚消費 2020武漢風暴》衝擊超越SARS 華爾街下修陸經濟預測 21:062020/01/29 財經 武漢肺炎衝擊比SARS更大 華爾街下修陸經濟成長預測 04:092020/01/30 財經要聞 詹惟中預測綜藝王后事業運 吳宗憲鈔票數整年 04:102020/01/30 娛樂新聞 《晨間解盤》法人打安全牌，年後買力回歸(倫元投顧提供) 07:442020/01/30 財經 受武漢肺炎疫情拖累 港股跌逾200點 10:512020/01/30 財經 《盤後解析》疫情大斷「電」，開紅盤大跌696.97點 14:322020/01/30 財經 《晨間解盤》逐步回歸基本面(倫元投顧提供) 08:522020/01/31 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、國巨、南六、旺宏、恆大、和桐 10:172020/01/31 財經 財經熱門新聞 陸股開市慘劇才開始！ 老謝揭爆點…投資人抓穩了 - 財經 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 財經 2020武漢風暴》黑五大屠殺！台積電ADR嚇趴跌破關鍵價 - 財經 台旅客遇武漢封城赴深圳搭機遭拒載 華航回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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