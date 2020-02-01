最多大陸網友使用的搜尋引擎百度31日公佈，推遲原定公佈上季業績的時間，並提高了營收預測。消息激勵百度股價在美股盤後上漲5％。

香港信報1日報導，美股上市的百度表示，中國大陸因應新型肺炎疫情而要求企業員工放較長的春假，因此延後公司業績公佈時間，由原先的2月6日改為2月27日。

同時，百度還調高了2019年第四季的營收預測區間，由原先的271億至287億元人民幣，改為283億至289億元人民幣。消息公佈後，百度股價在美股盤後時段漲5％。

(工商 )