武漢肺炎疫情升溫，各地掀起口罩、消毒酒精等用品搶購潮，供不應求。對此台糖公司表示，民眾可以3:1的比例將95%精製酒精稀釋為消毒用酒精；另外，兒科醫師徐嘉賢也在粉專傳授「DIY消毒水3步驟」，一般民眾都能做得到又省錢。

台糖表示，全力配合生產95%的精製酒精，並維持以原價格釋出，充足市面上酒精需求，與大家一起抗毒做防疫，面對來勢洶洶的嚴重特殊傳染性肺炎，民眾除了戴口罩避免感染外，勤洗手及消毒亦是阻擋新型冠狀病毒傳播的重要守則，而濃度75%的酒精更可達到徹底殺菌的功能。

台糖指出，市售濃度75%的酒精幾乎供不應求，而台糖平時即有生產95%的精製酒精，民眾至各連鎖藥局即可購得台糖500ml的酒精，並自行稀釋為消毒用酒精；酒精濃度介於70%至78%都可達到殺菌的效果，民眾可以3:1的比例將95%精製酒精稀釋為消毒用酒精，意即以3份台糖精製酒精與1份蒸餾水或煮沸過冷水混合，即可調配出濃度70%至78%的酒精，達到消毒殺菌的效果，操作簡單、價格便宜且有效。

另外，兒科醫師徐嘉賢也在粉專「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」分享，利用家中量杯工具或是吃便當的免洗湯匙（一匙約20ml左右），取家中漂白水（含氯）20ml，接著加入2公升的水中，最後攪拌均勻，消毒常接觸的物品，例如門把、玩具等。

徐嘉賢強調，最有效的方法講到爛了還是要再說一次，就是戴上口罩、不要去人多的地方、多洗手且要用肥皂，口罩要戴的話就好好的戴，注意千萬不要重複使用，也不要只戴在嘴巴上面，鼻子要蓋住。

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(中時電子報)