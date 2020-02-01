UFC波蘭女拳手耶德列奇柯(Joanna Jedrzejczyk)藉由武漢肺炎來嘲弄大陸女將張偉麗，她在IG貼出一張自己戴著防毒面具挑戰張偉麗的惡搞圖。張偉麗是現任UFC草量級冠軍，耶德列奇柯是在2015-17年間統治草量級的前女王。

張偉麗在網路用英文回應：「拿悲劇開玩笑就暴露了一個人的真實品格。有人的爸爸、媽媽、小孩因新冠病毒去世。妳想攻擊我可以，但別拿這事開玩笑。願你3月7日(比賽前)都健康，我很快就會和你見面。」

這件事被美媒《今日美國》轉去報導，耶德列奇柯遭到批評之後刪除了該則貼圖，她還自拍影片向張偉麗道歉。「拳王抱歉，我絕不會拿生病的人或病毒來開玩笑，這只是從網路拿的惡搞圖。但我真的很抱歉，我們3月7日見，希望妳不要太情緒化好嗎？」

耶德列奇柯近年生活不順，未婚夫偷吃讓她心碎，2017年她在鐵籠裡丟掉不敗紀錄，又因減重失敗而連續被對手打倒，她希望2020年能重振聲威。《今日美國》舉辦的網路投票，42%網友認為她嘲笑疫情的言論失當(草量級女王太過分了!)，44%網友認為這其實沒什麼(成熟點吧玻璃心)。

(中時電子報)