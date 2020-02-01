高雄市26歲丁姓男子與家人租房生活，因不滿父親長期對洪姓母親和弟妹家暴，與母親和蔡、高姓友人共謀，前年6月在家中殺害父親，將遺體凍在冰箱近百日，直到警方上門查訪才讓全案曝光，而王姓屋主見自己的房子變成凶宅憤而求償，高雄地院審理後，判兇手應連帶賠償315萬元給屋主。

據了解，丁姓死者長年對妻小家暴，丁嫌與弟妹、洪女都遭其毆打，而洪女經營飲料店負擔生活重擔，死者卻拿洪女血汗錢揮霍，還因出入酒店、搞外遇將遺產房產揮霍殆盡，一家人只能在外租屋，而2018年5月，丁嫌又看見父親狠揍母親，此事成為最後導火線，讓他決定下手行兇。

同年6月，丁嫌找來蔡姓、高姓友人，在租屋處將父親傷害，還將屍體放在冰櫃長達百日，洪女則謊稱丈夫失蹤，警方於9月查訪時聞到屍臭，突破洪女等人心房問出真相，這才讓兇殺案曝光，4名犯嫌也被依殺人罪嫌移送法辦。

但王姓屋主不滿房子變成凶宅,，向兇手提告求償450萬元，法官審理後認為凶宅會使房價貶損3至4成，判決洪婦等4人應連帶賠償屋主315萬元，全案仍可上訴。

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(中時電子報)