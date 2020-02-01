好萊塢淫魔製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）兩年前因「metoo」風暴捲入多起性侵案，近日外媒報導，前女星傑西卡曼恩（Jessica Mann）出庭時，除了指控多次遭溫斯坦強姦，更爆料溫斯坦沒有睪丸，下體像被燒過一樣，第一次看到對方全裸還以為他是變性人。

綜合外媒報導，34歲的傑西卡曼恩最近出庭時控訴了遭溫斯坦性虐待的經過，她透露自己在2012年末或2013年初的聚會認識溫斯坦，當下她透露想成為演員，後來溫斯坦邀她去洛杉磯的飯店吃早餐，最後卻被對方強暴，兩人在2013年2次發生關係，曼恩說：「聽到『不要』對溫斯坦而言，就像觸發器一樣」。

曼恩透露曾被溫斯坦在身上小便，更描述對方的性特徵，說溫斯坦的下體有嚴重的燒傷痕跡，第一次看到溫斯坦裸體以為是雙性人，不只沒有睪丸，還有很像女性的陰道，溫斯坦在強姦她前還需在下體施打藥物。檢察官問溫斯坦是否注重個人衛生？曼恩氣駁：「非常髒，他聞起來像糞便」，而媒體求證溫斯坦下半身是否真如曼恩所說？溫斯坦諷刺回應：「是啊！很完美」。

(中時電子報)