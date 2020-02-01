隨著美中貿易戰關係趨緩，美伊衝突尚未擴大，加上全球資金寬鬆，現階段仍未看到資金派對結束的跡象，有利台股多頭續攻，雖然盤面資金大多集中在電子股主攻部隊，但基期相對較低、後續有成長力道的營建資產、電動車、奧運受惠概念、原物料股與高息股，仍對市場資金有一定的吸引力。

新台幣強勢升值

傳產資產題材有潛力

新台幣兌美元匯率強勢升值，自2019年8月至今升值超過5％，目前台股處於高檔震盪格局，受惠於升值題材的傳產股很值得留意買點。｣

第一金投顧董事長陳奕光認為，擁有龐大土地資產、具備資產重估及膨脹的題材，增值潛力相對較大，也較受市場青睞；尤其選後房市將回歸基本面，資金尋找相對穩定、有利基點的地方停靠，在台商投資增加、商辦需求熱絡、利率持續低檔的趨勢下，預計今年房市將呈「量溫價平」格局，今年商用不動產仍為房市焦點。

陳奕光分析，國內的不動產移轉棟數去年大約30萬棟，雖然較歷史新高的45萬棟仍有一段距離，但已明顯脫離13年谷底，且連續3年走揚。加上受中美貿易戰影響、承諾要回台投資廠商的金額超過8000億元，並且美國商務部與國務院聯合發函給百大企業，希望可以加強台灣供應鏈投資，搭配目前商用不動產租金創歷史新高，空置率3％創歷史新低，預估至23年前商用不動產的需求火熱，長虹（5534）、南港（2101）等投資機會相對看好。

南港的世界明珠開發案於去年第4季正式動工，預計23年底完工，目前預銷金額已經超過170億元，以全案總銷金額上看1000億元來看，潛在開發利益超過600億元。此外，公司已確定不照完工比例法入帳，加上董事會通過將出售南榮開發40％股權，有機會在今年底之前完成，形同讓土地開發利益提前入帳，世界明珠開發案將為南港帶來可觀獲利。此外，國揚持有大南港案40％的股權，近期市場資金也明顯挹注。

塑化股迎接春天

原物料報價可望回升

在原物料股方面，陳奕光以「今年塑化股的春天即將到來」表達樂觀，他認為，隨著今年美元走勢趨貶、氣候變遷、地緣政治風險上升，造就原物料行情報價可望回升。

※更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》第1205-1206期

(中時電子報)