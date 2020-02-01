新北捷運環狀線第一階段昨天舉行通車典禮，蔡總統今在臉書再向台北市長柯文哲「喊話」，連結雙北的捷運，也需要台北市政府的參與。「我們也會和柯文哲市長一起配合，因為建設不分黨派，對人民有利的事情我們一起做」。

新北捷運環狀線第一階段昨天通車典禮，蔡英文總統、交通部長林佳龍、新北市長侯友宜及台北市長柯文哲皆到場。蔡總統致詞時不但肯定侯友宜，也向柯文哲喊話，建設不分顏色黨派，人民需求、評估預算後也會盡力去做。但蔡總統當時因為沒有戴口罩，還被柯文哲消遣一番。

蔡總統今在臉書提到，新北市民的夢，終於實現了！捷運環狀線第一階段正式通車！環狀線是 蘇貞昌院長擔任台北縣長，以及她在十年前參選新北市長時非常念茲在茲的政見。在中央跟地方歷任雙北市長與市府團隊的努力下，跨出了新北交通發展的重要里程碑，共同實現了新北市民的夢想。

總統說，這一條環狀線，未來將會讓雙北及新北各區的串連更加便利，讓「轉來轉去」的辛苦，成為歷史。接下來，還有許多後續的計畫要進行。

總統表示，為了國家的建設， 侯友宜友市長對新北市民的用心，中央一定支持。而連結雙北的捷運，也需要台北市政府的參與，「我們也會和 柯文哲市長一起配合，因為建設不分黨派，對人民有利的事情我們一起做」。

總統還在下面留言，「新北市的朋友，看到這篇留言一下，我們會繼續努力。」

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(中時 )