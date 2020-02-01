為強化武漢肺炎防疫，法務部調查局啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，對逾期、標示不實的防疫口罩進行查察，同時，嚴查囤積防疫口罩、販售黑心口罩或接獲疑似疫情假訊息，調查局歡迎民眾收到訊息提出檢舉，同時也呼籲不要囤積、哄抬防疫品及散布疫情假訊息，以免觸法。

調查局在防疫初期的任務分配是追查疫情假訊息，隨著防疫物資出現搶購潮，調查局為貫徹政府「防疫視同作戰」、「防疫不容有破口」，並配合衛生福利部徵用調配口罩作為疫情應變物資與行政院將一般醫用口罩及外科手術口罩公告為生活必需用品啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」。

調查局指出，將責令全國各外勤處站調查官，積極蒐報並嚴查哄抬、囤積口罩等相關防疫物資，散布傳染病疫情謠言或不實訊息等違反《刑法》第251條及《傳染病防治法》第61條至63條規定的案件。

此外，針對市面所販售的防疫口罩，全面查緝有逾期、標示不實、誆稱療效或回收使用的黑心口罩，從嚴速偵速移，以有效遏止不法，降低民眾恐慌、維護防疫物資管控及調度。

調查局呼籲民眾遇有哄抬、囤積防疫口罩、販售黑心口罩或接獲疑似疫情假訊息，請即時就近通報調查局各外勤處站，或撥打0800-007-007專線，都有專責調查官協助因應處理，並請配合行政院及中央流行疫情指揮中心等主管機關公布的疫情及防護資訊，與調查局共同守護全民健康。

(中時 )