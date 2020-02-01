直播》武漢肺炎疫情延燒 指揮中心說明最新進度。(中時電子報臉書直播)

武漢肺炎疫情持續發燒，截至昨日國內確診已10例，指揮中心並修正通報定義，專家表示無社區感染，健康學生無需戴口罩。疫情指揮中心今(1)日原訂下午3時舉行記者會，不知是否疫情有新變數，因此推遲報告最新疫情進度。

(中時電子報)