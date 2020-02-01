武漢肺炎疫情有新變數？指揮中心推遲記者會說明 14:452020/02/01 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心下午3時將說明武漢肺炎疫情最新進度。（資料照，鄭郁蓁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 直播》武漢肺炎疫情延燒 指揮中心說明最新進度。(中時電子報臉書直播) 武漢肺炎疫情持續發燒，截至昨日國內確診已10例，指揮中心並修正通報定義，專家表示無社區感染，健康學生無需戴口罩。疫情指揮中心今(1)日原訂下午3時舉行記者會，不知是否疫情有新變數，因此推遲報告最新疫情進度。 (中時電子報) #疫情 #武漢肺炎 #指揮中心 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情升溫 黃偉哲初六開工日照常新春團拜 16:152020/01/29 政治 武漢肺炎疫情擴大 法務部取消明天新春團拜 16:152020/01/29 政治 積極防疫 鴻海董座劉揚偉親組防疫指揮中心 18:552020/01/29 財經 武漢肺炎 柏文健身強化通風換氣設備 21:012020/01/29 財經 防範武漢肺炎 指揮中心：建議中港澳入境師生在家休息14天 22:502020/01/29 生活 武漢肺炎疫情升溫 比特幣逆勢上漲 23:052020/01/29 財經 武漢肺炎疫情案件 蔡清祥指示檢調從速從嚴偵辦 23:222020/01/29 社會 武漢肺炎疫情擴大 北檢開工日查察囤積哄抬物資 07:152020/01/30 社會 武漢肺炎疫情擴大 高檢署指示嚴查 要求解剖要帶口罩、防護衣 07:172020/01/30 社會 未遵守隔離規定 指揮中心：最高開罰30萬 04:092020/01/30 財經要聞 生活熱門新聞 星巴克抽抽樂來了！ 今起連14天買1送1 - 生活 獨家》是否統一延後開學 教育部周一開會研商 - 生活 口罩過期不能用？ 醫生這樣說 - 生活 氣炸鍋有致癌疑慮？7招降低風險 - 生活 目前哪國家防疫做最好？眾人全推它：沒有之一 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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