武漢肺炎疫情來勢洶洶，國防部今日強調，防疫視同作戰，已經積極配合中央流行疫情指揮中心政策指導，全力做好防疫工作，除了已經檢討適合的空置營區，完成營區自我隔離健康管理收容中心的相關整備，另外，確診患者則由衛褔部指定的專責醫院實施收療，國軍醫院也配合納入規劃，將接受中央流行疫情指揮中心統一指揮，進行最周延的規劃與準備，呼籲國人放心。

高雄市長韓國瑜日前表示，一旦武漢肺炎疫情爆發，必須集中收治，已協調軍方提供相關營區，收容中心工程也將施工，希望國防部提供必要協助，韓國瑜要建大型收容中心的說法雖然遭到網友質疑，柯P也糾正韓的說法比較像是建立大型的隔離檢疫中心、因應大規模接收例如武漢台僑整批返國後的觀察檢疫之用，並呼籲「醫學的事讓專業說話」。

但國防部顯然不願意這個話題又延伸成為口水戰、引發民眾恐慌，在今天主動發佈新聞稿，強調不論是收容醫院或者作為隔離檢疫用的空營區，國防部「都準備好了」，而且隨時接受「中央流行疫情指揮中心」政策指導」，希望國人放心。

國軍在防疫工作上具備相當能量，2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）疫情爆發，政府曾規劃國軍松山醫院做為收治SARS的專責醫院，短短十四天內，就完成了負壓病房的改建工程，時任總統陳水扁也曾前往視察，對於國軍的效率讚不絕口。

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(中時電子報)