雖然政府打包票保證口罩供應無虞，但現實生活中，卻是一個口罩都難以買到，昨天夜晚已經有許多民眾紛紛在各大臉書、朋友群組提醒，今天各大藥妝店、藥局即將有口罩到貨，甚至有熱心網友特地製作「口罩地圖」，在台灣地圖上標示目前仍買得到口罩的超商、門市、藥局等等，雖然大家互相幫忙協助買口罩，充分發揮團結精神，但最終還是得靠「兩條腿排隊」才能買到口罩。

不只分享排隊奇景，大家也分享門市供貨資訊。（圖／翻攝自《我是永和人》臉書）

今天適逢周末，原本該是開心逛街的日子，但一大早就有民眾在各大藥妝店、門市門口排隊，店家都尚未開門營業，門口已經排了長長的人龍，這樣的周末奇景，也讓臉書上被各種排隊買口罩的照片狂洗版，不過，民眾表示目前仍然買不到兒童口罩。

民眾表示自己一早去排隊，結果藥妝店尚未開門就已經排了長長的隊伍。（圖／民眾提供）

除此之外，許多特地到超商排隊買口罩的民眾也紛紛撲空，因此引發許多怨言，經濟部也透過臉書官網立即回覆大家的疑惑，表示目前口罩趕工的情況良好，但由於物流公司需要一定數量以上才會開始派送，所以預計今天傍晚會送達各大超商。

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(中時電子報)