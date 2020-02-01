武漢肺炎疫情延燒之際，嘉義市代天巡府福安館今1日晚間9點多將舉辦除瘟降祥科儀。（呂妍庭攝）

嘉義市代天巡府福安館所供奉的神明在大年初五降旨，指今年有瘟疫疫情，不能輕忽。（呂妍庭攝）

遵照神明指示，福安館館方自番路鄉半山腰取泉水，將在科儀上祭拜後分送給信眾。（呂妍庭攝）

嘉義市代天巡府福安館所供奉的神明在大年初五降旨，指今年有瘟疫疫情，不能輕忽，並指示廟方辦法會科儀，並取半天水分送給民眾保平安，因正值武漢肺炎疫情延燒期間，廟方不敢大意，將每年農曆初八拜天公儀式擴大舉辦，將在今1日晚上 9點舉行除瘟降祥科儀，並在儀式結束後發放神明加持過的水給民眾煮沸後飲用，希望能藉此讓信眾保平安，遠離疫情。

福安館祭祀組副組長盧彥指出，今年搏到南鯤鯓代天府開基吳府三王公的爐主後，初四將神尊請回廟裡供奉，當下神明就降旨說初五會有指示，果然初五神明就降旨提及此次瘟疫漫延，不容小覷，指示館方要做祈福科儀，並至半山上取泉水，在科儀上祭拜加持後分送給信眾。

由於福安館供奉的王爺在SARS期間也曾降旨提醒大家要小心瘟疫，這回更要求辦祈福除瘟科儀，並指名邀地方父母官到場一同祈福，以保諸羅百姓平安，主任委員蔡昆谷強調滋事體大，館方除慎重辦科儀，更邀榮譽總顧問，市長黃敏惠共襄盛舉。

至於神明所謂的半天水，蔡昆谷說是取自番路半山上天然泉水，這次共取150公升，將在今晚供奉賜福科儀結束後，分裝成小包分送給信眾帶回家煮沸後飲用，盼人人平安，度過災厄。

福安舘主祀吳府千歲，2008年神明指示在現址暫厝整修重建，敕名「嘉邑福安舘，2013年母廟南鯤鯓代天府指定福安舘為「鯤鯓王嘉邑行舘」，目前廟方正在進行購地、建新廟相關作業。蔡昆谷透露，福安館現址相傳是一間「鬼屋」，鬧鬼傳聞不斷，可能是為了鎮住這些好兄弟，王爺才選擇此地做為暫時的落腳處，果然神明安座後，這幾年地方變得相當平安。

(中時 )